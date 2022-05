Il violinista Lodovico Parravicini al Moca di via Moretto in città

Brescia. Domenica 15 maggio, ore 18, Bazzini Consort per MO[•]CA SUONA porta a palazzo il giovane violinista Lodovico Parravicini: nato nel 2005, dimostra immediatamente talento precoce che lo porta a vincere numerosi concorsi. Il violinista si esibirà in una virtuosa performance di violino-solo su musiche di Bach, Paganini, Wieniawsky, Milstein e Ysaye.

Appartamento Nobile, via Moretto 78 a Brescia, primo piano, biglietto 5euro, ridotto 3 euro per i soci di Bazzini Consort.