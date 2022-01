“Il valore del cibo nelle religioni monoteiste”, un incontro su Zoom

Il Distretto Lions 108 ib2, Bergamo-Brescia-Mantova promuove per lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 20,30 sulla piattaforma online Zoom un incontro sul tema “Il valore del cibo nelle religioni monoteiste”

Si confronteranno sull’argomento Emanuele Colorni, presidente dell’associazione ebraica di Mantova, don Paolo Tonghini, presidente dell’associazione New Tabor Onlus ed Elif Didem Ors, ricercatrice universitaria e nutrizionista.

L’obiettivo dell’iniziativa è sviluppare in armonia relazioni educative che rientrano nei concetti dell’agire sostenibile. Il comune denominatore del confronto è il cibo: attraverso le tradizioni del cibo possiamo conoscerci e confrontarci. Il cibo è un bene comune, come l’ambiente, che impone all’uomo un dialogo costruttivo nel rispetto delle proprie culture.

Per accedere all’evento online è possibile utilizzare i seguenti codici: ID riunione 82707083072 Passcode 497300.