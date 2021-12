‘Il Trovatore’ in scena al Teatro Grande

(red.) La Stagione d’Opera 2021 del Teatro Grande di Brescia si chiude con l’ultima proposta in cartellone venerdì 10 novembre alle 20.00 e domenica 12 novembre alle 15.30. Lo spettacolo è Il Trovatore, celebre capolavoro di Giuseppe Verdi la cui ultima rappresentazione bresciana è datata 2006. Prosegue con questo titolo il ciclo dei grandi capolavori verdiani che ha visto nel 2016 la messa in scena di Traviata, nel 2017 Rigoletto, nel 2018 Falstaff e nel 2019 Macbeth e Aida.

Tra i più struggenti melodrammi verdiani, Il Trovatore racconta un mondo di potere e passione, amore, gelosia, vendetta, odio e lussuria. Nella Stagione 2021 l’opera si presenterà nell’allestimento ripreso dalla produzione dell’Ente Concerti “Marialisa De Carolis” di Sassari dello scorso dicembre, allestimento che porta la firma per la regia di Roberto Catalano, giovane regista palermitano che ha debuttato nell’opera al Teatro Sociale di Bergamo nel 2007 con il dittico Pigmalione di Donizetti e Che originali! di Mayr e ha curato per il Circuito OperaLombardia la regia di Falstaff nel 2018. Scene di Emanuele Sinisi, costumi di Ilaria Ariemme e luci di Fiammetta Baldiserri riprese da Oscar Frosio. La direzione d’orchestra sarà affidata alla bacchetta del giovane direttore Jacopo Brusa.

In locandina troviamo un cast di giovani ma affermate voci: nel ruolo del Conte di Luna Leon Kim, Marigona Qerkezi nel ruolo di Leonora, Alessandra Volpe in Azucena, Matteo Falcier impersonerà Manrico, Alexey Birkus sarà Ferrando, Sabrina Sanza sarà Ines, Roberto Covatta Ruiz. Completano il cast Riccardo Dernini (vecchio zingaro) e Davide Capitanio (Messo). Dopo le due recite bresciane la tournée nei Teatri del Circuito OperaLombardia si concluderà al Teatro Donizetti di Bergamo il 18 e 20 febbraio 2022.

I biglietti

Platea – Palchi I-II-III ordine: biglietto intero 60 euro, under 30 euro 35, over 65 euro 48, under 18 euro 15.

I^ Galleria e Palchi IV ordine: biglietto intero 35 euro, under 30 euro 24, over 65 euro 30.

II^ Galleria: biglietto intero 20 euro, under 30 euro 15, over 65 euro 15.

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita alla biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Si ricordano gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00; chiusura domenica e lunedì e festivi a eccezione dei giorni di spettacolo. Per accedere al teatro è necessaria l’esibizione del Green Pass rafforzato e l’uso della mascherina.

Il progetto Open

Anche per questo titolo sarà attivo il progetto di accessibilità Open volto a rendere il Teatro e gli spettacoli della Stagione d’Opera fruibili dai disabili visivi e uditivi attraverso una particolare tecnologia che da un lato consente a sordi e ipoudenti di migliorare la propria fruizione dell’opera attraverso una personale modulazione delle frequenze del suono e, dall’altro, consente ai non vedenti di poter ascoltare un’audiodescrizione dello spettacolo appositamente creata nelle settimane precedenti la rappresentazione.

Venerdì 10 dicembre alle 18.00 si terrà un percorso in LIS, mentre domenica 12 dicembre alle ore 11.00 è possibile partecipare a un percorso tattile legato al Teatro e all’Opera. Per informazioni e prenotazioni relative al progetto Open è attivo l’indirizzo accessibilita@teatrogrande.it.