Il trio We3 venerdì allo Stupormundi Jazzclub

Venerdi 25 marzo 2022 alle 21 presso Stupormundi Jazzclub in via Sant’Orsola, 82/e a Brescia è in programma Un omaggio ai 70s live. A salire sul palco sarà il trio WE3, composto da Francesco Chiapperini (sax baritono, clarinetto basso e synth), Luca Pissavini (violone) e Stefano Grasso (batteria), recente vincitore del premio “Taste of Jazz 2021”.

Il repertorio del gruppo è dedicato ai 70s e trae ispirazione, attraverso composizioni originali, alla musica sciamanica e magmatica che John Surman, Bar Philips e Stu Martin hanno proposto con la loro storica formazione: “The Trio”. Le sonorità che scaturiscono sono ruvide, possenti, piene. I dialoghi tra sassofono baritono, violone, e batteria sono continui, senza alcuna interruzione, come un flusso che ha la forza di travolgere, e allo stesso tempo di circondare con un abbraccio, tutto ciò che ruota attorno ai tre musicisti.

Ad accompagnare le note del trio, i sapori avvolgenti e le note inebrianti dei vini della Cantina San Michele. La Cantina porta in tavola l’essenza del Monte Netto, una vera e propria isola enologica che emerge dalla pianura a sud di Brescia. Il menù, appositamente studiato dagli chef Cozza e De Carli in collaborazione con Food & Wine Garage, saprà esaltare al meglio l’esperienza, sia dal punto di vista musicale che da quello degustativo.

Ingresso 10 euro. Telefono +39 030 24 22 121; e-mail: info@stupormundijazzclub.com.