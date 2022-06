Il sindaco Del Bono e l’assessore Manzoni all’assemblea sul futuro di via Veneto

Brescia. Per “Incontriamoci”, il ciclo di assemblee pubbliche serali promosso dal comune di Brescia in collaborazione con l’Urban Center e i rispettivi consigli di quartiere per presentare alla cittadinanza i progetti delle trasformazioni urbane della città, martedì 7 giugno alle 20.45 appuntamento a Sant’Eustacchio, presso il Teatro Pavoni in via Sant’Eustacchio 17, per la presentazione del progetto di riqualificazione di via Vittorio Veneto, contestato da comitati di commercianti e residenti. L’intervento da 3 milioni di euro interesserà lo spazio pubblico compreso tra via Pastrengo e via Montello e le vie laterali. Per l’occasione interverranno il sindaco Emilio Del Bono, l’assessore Federico Manzoni, il progettista incaricato e i tecnici del Settore mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico.