“Il segreto di Holmes” per le letture erotiche del MoCa Live Teatro

Per MoCa Live teatro prosegue in via Moretto 78 a Brescia la rassegna di letture erotiche “Raccontami dell’Eros” a cura di Residenza Idra. Sabato 12 marzo alle ore 21.30 sul palco Elena Guitti e Beatrice Erba portano in scena “Il segreto di Holmes”, la storia di un amore passionale e profondo tra due donne tratto da “Novecento buoni motivi” di Letizia Loi.

Il costo del biglietto è di 5 euro. Prenotazione online obbligatoria su www.mocacnc.eventbrite.it e pagamento in loco la sera stessa dell’evento presso la biglietteria all’Infopoint. Per accedere agli eventi è necessario presentare Super Green pass. Per maggiori informazioni: www.morettocavour.com.