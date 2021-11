“Il Piccolo Principe”, in San Giovanni per grandi e piccini

Per Circuito Contemporaneo, la rassegna teatrale diretta dalle compagnie Chronos3 e Centopercento Teatro (qui il programma completo), domenica 21 novembre 2021 alle ore 16.00 presso il Teatro Chiostro San Giovanni (contrada San Giovanni 12, Brescia) va in scena per i bambini “Piccolo Principe”

Regia: Vittorio Borsari, con Edoardo Rivoira, Federico Tononi e musica dal vivo di Luca Tononi.

La meravigliosa storia si Saint-Exupery trasformata in versione teatrale per grandi e piccini. Un viaggio nel mondo dell’infanzia accompagnati da musica e teatro per capire meglio il mondo degli adulti.

Biglietto unico 8 euro – Abbonamento 40 euro per 6 spettacoli della stagione studenti. Biglietto bambini 5 euro.

Per biglietti e prenotazioni: prenotazionichronos3@gmail.com – 333 2535576.

Per info: www.claps.lombardia.it

In ottemperanza alle disposizioni antiCovid, all’ingresso in sala verrà richiesto il Green Pass.