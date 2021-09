Il comune di Brescia aderisce alla campagna Nastro Rosa, promossa da Fondazione Airc, che sostiene la ricerca per prevenire il tumore al seno. L’obiettivo di Airc è supportare il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno, anche nelle forme più aggressive, sempre più curabile.

Per incentivare la prevenzione e per sostenere la ricerca lunedì 4 ottobre alle 18.30 si terrà nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia l’incontro “Il nastro rosa Airc: ricerca e prevenzione per battere il tumore al seno”. L’evento è associato a “Breast Cancer Awareness Month”, la campagna internazionale che dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione e alla prevenzione di questa malattia oncologica.

I relatori attesi sono il sindaco Emilio Del Bono, Esmeralda Rettagliata Gnutti – presidente Comitato Lombardia Fondazione Airc, Giampaolo Bianchini – ricercatore Fondazione Airc presso Fondazione Centro San Raffaele, Paola Marella – ambasciatrice Fondazione AIRC e Luigi Moretti – presidente Palazzoli. L’incontro verrà moderato da Michela Vuga, giornalista scientifica.

Per motivi di sicurezza e di capienza della sala e per poter garantire il necessario distanziamento il numero di posti disponibili è limitato. Chi volesse partecipare dovrà inviare una mail all’indirizzo silvia.santini@airc.it . Sarà necessario esibire il Green Pass.

A conclusione dell’incontro, alle 19.30, palazzo Loggia verrà illuminato di rosa.