Il museo come centro di coesione sociale, un incontro in Santa Giulia

Brescia. Mercoledì 8 giugno 2022, alle ore 16.30, la Fondazione Brescia Musei all’Auditorium di Santa Giulia a Brescia ospita la prima giornata tematica del ciclo di talk Open Doors. Il museo partecipativo oggi, trasmesso anche in streaming in esclusiva sulla piattaforma della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali su fad.fondazionescuolapatrimonio.it.

L’incontro, dal titolo La partecipazione che unisce, si concentrerà sulle modalità che portano il museo a diventare un centro di coesione sociale e un luogo sicuro e accogliente per tutti coloro che soffrono la discriminazione e la marginalizzazione.

La sessione di studi, moderata dal professor Pierluigi Sacco, curatore scientifico di Open Doors, introdotta da Francesca Bazoli, presidente di Fondazione Brescia Musei e da Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia Musei, ospiterà gli interventi di Ines Camara, direttrice di Mapa das ideias di Lisbona (Il museo come risorsa per la comunità: Mapa das Ideias), di Emmanuele Curti, board member de Lo stato dei luoghi (Innovazione sociale a base culturale: l’esperienza italiana), di Pascal Keiser, direttore de La Manufacture, Avignon (Inclusività digitale e coesione sociale: La Manufacture case study), di Antonio Lampis, direttore del Dipartimento Cultura italiana, ambiente ed energia, Provincia Autonoma di Bolzano (Abbattere le barriere della partecipazione culturale: il caso della Provincia Autonoma di Bolzano).

L’incontro si terrà sia in presenza, all’Auditorium di Santa Giulia di Brescia, prenotandosi via mail a cup@bresciamusei.com, sia in streaming, previa registrazione, sulla piattaforma di formazione a distanza della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali fad.fondazionescuolapatrimonio.it.

La partecipazione è libera e gratuita. Tutti i talk saranno tradotti in simultanea in italiano, inglese e in LIS (Lingua dei Segni Italiana).