“Il mondo che non sarò”, spettacolo gratuito al Teatro Sereno

Al Cinema Teatro Sereno di Brescia, Traversa Dodicesima Villaggio Sereno 158, telefono: 030 353 3126 ext. 13 alle 15,30 di domenica 20 marzo va in scena lo spettacolo teatrale “Il mondo che non sarò”, ispirato al libro “La classe dei banchi vuoti” di don Luigi Ciotti.

Il lavoro teatrale tratta un argomento particolarmente delicato: alcune storie di bambini e ragazzi innocenti uccisi dalle mafie; e tra parole, musica e immagini, che colorano una scenografia pensata come una grande pagina bianca, quelle stesse storie ci parlano di perdita, di legalità, di vite spezzate, di valori, di impegno civile. L’ingresso è gratuito.

E’ gradita e consigliata la prenotazione: prenotazionicinemasereno@gmail.com. Oppure su WhatsApp 3534105256.