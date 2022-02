“Il mio teatro parla tante lingue”, con la regista albanese Valbona Xibri

Lunedì 28 febbraio alle 18 si terrà il quarto appuntamento della rassegna online “Donne dal mondo”, organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Brescia e dedicata alla valorizzazione della donna, impegnata da sempre in ambito lavorativo e familiare.

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom previa iscrizione in assessorato all’indirizzo email iscrizionisegreteriamorelli@comune.brescia.it.

Il quarto incontro, dal titolo “Il mio teatro parla tante lingue”, sarà dedicato alla conoscenza della regista teatrale albanese Valbona Xibri. Gli appuntamenti, inseriti tra le iniziative per la Giornata internazionale della donna, intendono decostruire gli stereotipi che presentano la donna straniera impegnata soltanto in lavori ancillari.

Per informazioni: email segreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it. Telefono 030 2978968 – 7314.