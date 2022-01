Il maschilismo orecchiabile: incontro online con Riccardo Burgazzi

(red.) Dedicato alla canzone d’autore italiana l’ultimo appuntamento di “Un libro, per piacere”, la rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. Venerdì 28 gennaio l’incontro online avrà come ospite Riccardo Burgazzi, uno dei protagonisti del Premio Microeditoria di Qualità che ogni anno viene assegnato in occasione della rassegna della Microeditoria di Chiari.

Realizzato e promosso dall’Associazione L’Impronta e dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, il premio nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il lavoro dei piccolissimi editori e aiutare i lettori ad individuare i migliori prodotti editoriali. Nell’edizione del 2021 per la sezione saggistica il riconoscimento è andato all’interessantissimo libro di Riccardo Burgazzi Il maschilismo orecchiabile. Mezzo secolo di sessismo nella musica leggera italiana (Prospero Editore). Il saggio propone al lettore una riflessione e un’analisi dei testi della canzone pop italiana, in cui possiamo leggere, come in uno specchio, tutti gli stereotipi più o meno sessisti diffusi nel pensiero comune e nella quotidianità. Burgazzi mostra come la musica leggera rappresenti un ottimo appiglio per un’indagine sociologica sui modelli culturali, proponendo un percorso musicale che si addentra fra varie sfumature di maschilismo accomunate dall’insidiosa caratteristica dell’orecchiabilità.

Un tema, quindi, importante e un’occasione preziosa, per lettori e lettrici, la possibilità di ascoltare e porre domande all’autore. Riccardo Burgazzi dialogherà con Paolo Festa, presidente dell’Associazione L’Impronta e ideatore del Premio Microeditoria di Qualità. L’incontro è organizzato dalla Biblioteca Comunale Fausto Sabeo di Chiari e si terrà, in modalità online, venerdì 28 gennaio alle ore 18:00. È necessaria l’iscrizione, scrivendo a

biblioteca@comune.chiari.brescia.it o telefonando allo 030.7008333