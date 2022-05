Il generale Camporini nel pomeriggio a Pisogne parla della guerra in Ucraina

Pisogne. Dopo oltre due mesi di guerra in Ucraina gli scenari sono in continuo mutamento. L’Unione Europea e la Nato stanno incrementando la fornitura d’armi mentre la Russia non riesce a sfondare sul terreno ma solo a bombardare radendo al suolo il sud ucraino.

Giovedì 5 maggio sarà possibile approfondire il tema in un incontro con il generale Vincenzo Camporini, già capo di stato maggiore della Difesa e oggi responsabile Difesa e Sicurezza di Azione, il partito di Carlo Calenda, che darà una visione completa degli scenari e delle implicazioni dell’Italia sullo scacchiere europeo vista con l’occhio e l’esperienza di un addetto ai lavori di altissimo livello.

L’incontro si terrà alle ore 17,30 a Pisogne presso il Lake Hotel La Pieve nel Villaggio Don Recaldini 1, un aperitivo informale dal titolo “Dalla guerra in ucraina alla difesa comune europea”.

E’ necessaria la prenotazione, per riservare il posto è sufficiente scrivere a info@bresciainazione.it.