Il duo jazz acustico-elettronico Boris Savoldelli e Stefano Zeni da Ciro a Mompiano

(red.) Martedì 22 marzo il “Ciro Sound Live” apre le porte a due musicisti virtuosi, il vocalist Boris Savoldelli e il violinista Stefano Zeni, un duo che, utilizzando effetti particolari e looper, trasforma sia brani noti che proprie creazioni in una sorta di palestra del suono dove tutto diventa possibile: sorprendono la tecnica, l’affiatamento e le suggestioni che riescono a suscitare nell’ascoltatore. Il duo si esibisce martedì 22 marzo presso il Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6, dopo cena, intorno alle ore 21,15. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 030 2004488

Savoldelli e Zeni sono un duo jazz acustico-elettronico: 4 sono le corde che generano il suono del violino e 2 le corde vocali che riproducono il suono della voce. Qui la purezza del suono acustico incontra l’incognita dell’elettronica e le grandi melodie che hanno definito i diversi linguaggi della musica si scontrano con l’improvvisazione spontanea. Non solo jazz, ma un vero vortice di musica. Due interpreti moderni e dissacranti che rifiutano ogni etichetta per dare vita a un incontro musicale stimolante e affascinante.