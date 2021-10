“Il dono dell’educazione”, incontro con Domenico Simeone

Martedì 26 ottobre ore 18.00-19.00 sesto appuntamento degli “Incontri Autunno” 2021 della rivista Missione Oggi, in collaborazione con Missionari Saveriani e Libreria Paoline di Brescia. Sarà presentato il libro Il dono dell’educazione. Un nuovo patto tra le generazioni di Domenico Simeone (Scholè 2021). Dialogano con l’autore Sara Bignotti, responsabile editrice Morcelliana, Mariella Bombardieri, psicopedagogista, formatrice e mediatrice familiare. Modera Mario Menin, direttore “Missione Oggi”

L’evento sarà in presenza (con prenotazione obbligatoria e Green Pass) presso il complesso San Cristo, Sala Romanino, via Piamarta 9, Brescia.

E in streaming sul canale YouTube e sulla pagina web di Missione Oggi: https://www.saveriani.it/missioneoggi.