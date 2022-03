Il Ctb porta in scena la piéce “La pazza di Chaillot”

(red.) Prosegue la Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano “E ti vengo a cercare” con lo spettacolo “La pazza di Chaillot” di Jean Giraudoux, con Manuela Mandracchia e Giovanni Crippa sul palco insieme a Giulio Cancelli, Evelyn Famà, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Mauro Malinverno, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Zoe Pernici, Miriam Podgornik, Davide Rossi, per la regia di Franco Però.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, debutterà mercoledì 23 marzo 2022al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) e resterà in scena fino a domenica 27 marzo (tutti i giorni alle 20,30; la domenica alle 15,30).

Quali nuove forme, nelle nostre società opulente, ha assunto l’impegno civile e politico? Nel tramonto dei temi tradizionali della lotta politica e sociale, si è fatta largo una sempre maggiore sensibilità – soprattutto tra le giovani generazioni – per grandi argomenti come la tutela dell’ambiente, in opposizione all’arroganza miope dell’homo oeconomicus nei riguardi dei fragili e preziosi equilibri dell’ecosistema Terra e delle comunità che lo abitano.

C’è un testo, nel repertorio teatrale del Novecento, che anticipa in modo del tutto inedito e provocatorio questi temi, ed è La pazza di Chaillot: una spiazzante, ecologica, poetica e ingenua (ma non troppo) commedia politica scritta da Jean Giraudoux nel 1943. La pazza di Chaillot – una donna stravagante che sembra vivere fuori dal mondo, ma amata da tutte le persone umili del suo quartiere –viene a sapere che un gruppo di affaristi (grandi industriali, finanzieri, avventurieri) ha scoperto che sotto Parigi vi sono immensi giacimenti di petrolio, ed è intenzionato a distruggere la città per poterne sfruttare le ricchezze sotterranee.

E allora che cosa decide di fare la stralunata signora? Una cosa tanto semplice quanto terribile: convoca altre amiche– che, al pari di lei, vivono sul crinale tra normalità e follia –e insieme a loro, e con l’aiuto dei personaggi più poetici e borderline a esse vicini, decide di sequestrare, processare e giustiziare la lobby di cinici uomini d’affari.

Una fiaba nera, paradossale e sarcastica, condotta con una scrittura di grande ritmo e leggerezza, che il regista Franco Però mette in scena affidando alla bravissima Manuela Mandracchia il ruolo della protagonista.

