Il concerto della Hell Spet Country Band in programma al MoCa

Al Mo.Ca di via Moretto 78 a Brescia, il 31 dicembre 2021 dalle 21,30 alle 23, (Auditorium San Barnaba in caso di maltempo) è previsto il concerto della Hell Spet Country Band, in collaborazione con Associazione Festa della Musica. La Hell Spet Country Band nasce nel 2011 per volontà di Niccolo Papini (One Man Banjo) e Federico Cantaboni (Rock n’ Sbock), alle fila si aggiungono Simone Grazioli, Mattia Bertolassi e Pietro Gozzini. La band propone un set coinvolgente con un beat frenetico, musica country come in Italia nessuno la fa. Sentire per Credere.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30-12 alle ore 17, fino ad esaurimento posti disponibili. Info e prenotazioni: www.festadellamusicabrescia.it/la-festa/prenotazioni/capodanno-hell-spet-2021/ (richiesto Super green pass)