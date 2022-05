Il comune nei quartieri: assemblea all’oratorio della Volta

Brescia. Martedì 10 maggio alle 20.45, nella sala parrocchiale dell’Oratorio della Volta (via Duca degli Abruzzi 82), si terrà l’assemblea pubblica “Porta Cremona – Volta. Interventi per la vivibilità del quartiere”, per il ciclo “Incontriamoci”. L’assessore all’Ambiente, al Verde ed ai Parchi sovraccomunali Miriam Cominelli interverrà sul tema “Opere di forestazione urbana” mentre l’assessore alle Politiche della Mobilità Federico Manzoni illustrerà gli “Interventi per la mobilità ciclabile”. L’assessore alla Rigenerazione urbana e al Commercio Valter Muchetti parlerà della “Nuova Fiera di S. Maria della Vittoria e del progetto per i commercianti di via Cremona”. Sarà presente, inoltre, Fabio Negrini, presidente del Consiglio di Quartiere Via Cremona – Volta.

L’incontro sarà presentato dall’architetto Elena Pivato – Urban Center Brescia.

Il comune ringrazia il parroco don Vittorio Bonetti per la disponibilità della sala parrocchiale.