Il chitarrista Vincenzo Caiafa al MoCa di via Moretto

Domenica 24 aprile, alle ore 18.00, Bazzini Consort porta al MoCa di via Moretto 78 a Brescia il giovanissimo e pluripremiato chitarrista Vincenzo Caiafa per condurci in un “Viaggio attraverso i secoli”. Appartamento Nobile, biglietto 5 euro, ridotto a 3 euro per i soci di Bazzini Consort.

Per accedere agli eventi è necessario presentare Super Green Pass. Prenotazione obbligatoria www.mocacnc.eventbrite.it.