‘Il capocannoniere è sempre il miglior poeta dell’anno’, la presentazione a Sirmione

Calcio e letteratura hanno spesso incrociato le loro strade, come se avessero qualcosa di ineffabile in comune. Venerdì 4 marzo, ore 20,45, presso la Biblioteca Comunale di Sirmione, Alessandro Gnocchi presenta il suo libro Il capocannoniere è sempre il miglior poeta dell’anno e dialoga con Giorgio Mora, giornalista.

Il capocannoniere è sempre il miglior poeta dell’anno indaga i risvolti letterari del calcio, l’ultimo grande rito di massa della società dei consumi. Nel gioco si celebra la libertà all’interno delle regole, proprio come nella poesia. Molte partite, campioni, squadre hanno avuto i loro cantori, ma anche il singolo gesto atletico, come il dribbling, la finta, il doppio passo. Eppure, alla fine, sono più commoventi gli eroi della propria infanzia, anche se (forse) non erano campioni e nessuno purtroppo ha pensato di immortalarli.

Alessandro Gnocchi è nato a Cremona nel 1971. Ha studiato letteratura a Pavia e Firenze. Ha scritto libri su Pietro Bembo, Giuseppe Berto, Antonio Delfini e l’impresa di Fiume. Cura assieme a Giordano Bruno Guerri una collana di Studi fiumani. Caporedattore di cultura e spettacoli del «Giornale» dal 2009.

Ingresso libero. Green Pass richiesto: la platea sarà gestita osservando le norme di sicurezza anti Covid. È possibile prenotare qui un posto alla presentazione. Per informazioni: Biblioteca Comunale 030 9909174.