Il 30 aprile al Circus beatclub party targato Circo Nero Italia

Brescia. A fine aprile 2022 chi ha voglia di far festa trova due party decisamente scatenati firmati Circo Nero Italia tra Bergamo e Brescia. Gli artisti di questa party crew, professionisti dell’intrattenimento che sanno mettere insieme follia nottambula e cura spasmodica di ogni dettaglio delle loro performance, infatti, nel loro infinito tour fanno tappa in Lombardia il 23 ed il 30 aprile con il loro format “Circo Nero Classic”.Il 23 aprile Circo Nero Italia è al #Costez di Telgate (Bergamo), il 30 aprile il party riempie di musica e creatività il Circus beatclub di Brescia.



Ecco come gli artisti di Circo Nero Italia presentano l’evento Circo Nero Classic: “C’era una volta il circo: quello che agli occhi dei grandi appariva come uno sgangherato tendone di periferia, per noi era un posto popolato da personaggi fantastici. Quando si accendevano le luci, la fantasia volava sulle ali dell’immaginazione e la pista diventava un luogo magico dove l’impossibile diventava possibile. Poi gli anni passano ed arrivano gli impegni e le responsabilità di una vita “normale”… ma di notte, soprattutto quando la musica elettronica si fa sentire, i sogni restano e vivono dentro di noi, alimentano le nostre passioni e le fanno diventare grandi. Ecco questo è CircoNero Classic, questi siamo noi!

Circo Nero Italia, come dice il suo creatore ed art director Duccio Cantini, è e sarà sempre “un collettivo che vuol mettere in scena spettacoli che non si limitano al semplice intrattenimento con qualche bella performance d’impatto a fare da cornice. La nostra ricerca sarà sempre quella di creare show evolutivi, ricchi di emozioni ed ispirati ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l’idea di aver vissuto un’esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l’asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori.”