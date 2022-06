Idro, comincia alle 18 la Festa di inizio dell’estate

Idro. Oggi, sabato 11 giugno, è in programma il primo appuntamento stagionale proposto dal nuovo direttivo della Proloco di Idro, da poco eletto. L’associazione ha rinnovato i propri ranghi, costituiti ora da un nutrito gruppo di giovanissimi, guidati da Ricky Barone, chiamato a coordinare le tante energie, idee e iniziative già in cantiere per questa Estate. Oltre al presidente Barone gli altri componenti del consiglio direttivo sono: Simone Moretto, Sofia Pederzoli, Bianca Ferroni e Francesco Costa.

Sabato 11 giugno si inizia alle 18 nella Piazza di Crone con l’apertura dello stand gastronomico e accompagnamento musicale di sottofondo. L’inizio della festa vera e propria è alle ore 21,30 con l’ingresso del giovane, ma già molto ben referenziato Dennis Bozuffi, dj molto attivo tra la Valsabbia e il lago d’Idro.

Dopo questa serata dance, dedicata in particolare ai giovani, la Proloco di Idro presenterà nei prossimi giorni il calendario degli Eventi di questa Estate che si preannuncia particolarmente ricca di proposte.