I retroscena del metodo Franciacorta? Li racconta da Clarabella Cesare Ferrari

(red.) Cesare Ferrari, enologo storico e tra i più stimati in Italia, sarà ospite speciale giovedì 3 febbraio di Clarabella, la cooperativa agricola sociale di Corte Franca. A partire dalle 19.30 Ferrari guiderà una degustazione di sei vini raccontando i retroscena che permettono la creazione del Franciacorta, E chi meglio di lui, visto che è stato uno dei fondatori del metodo Franciacorta? La serata, dal titolo “Costruiamo il Franciacorta”, è rivolta a tutti: agli intenditori, agli appassionati e a chi è alle prime armi e desidera avvicinarsi al mondo del vino.

Nel corso della degustazione saranno proposti due assaggi delle basi da cui nascono i vini della cantina Clarabella: uno Chardonnay e un Pinot Nero vinificato in bianco 2021. A seguire, si assaggeranno due Franciacorta sur lattes: il primo con 24 mesi di affinamento, il secondo con affinamento di 100 mesi. Il viaggio enologico terminerà con la proposta di due Franciacorta finiti: il Franciacorta bio docg Dosaggio Zero “Èssenza” nelle due annate 2018 e 2014.

La degustazione dei vini sarà accompagnata da piatti gourmet preparati dalla brigata del Centottanta Cantina&Cucina.

La serata sarà presentata dall’enologo di Clarabella Aldo Papetti. Il costo è di 45 euro e prevede un massimo 40 partecipanti. Per prenotarsi chiamare il numero 0309821041 o scrivere a clarabella@cascinaclarabella.it.

Cesare Ferrari è stato consulente di numerose aziende franciacortine, ed ha prestato la sua esperienza anche in altre zone d’Italia, in Sicilia e nelle Marche ad esempio.

La serata è la prima di una serie di appuntamenti che Clarabella organizza per raccontare e far conoscere il mondo del metodo classico. Per i mesi di febbraio e di marzo, ogni quindici giorni, il Centottanta Cantina&Cucina proporrà incontri di degustazione guidata alla scoperta dei vini e dei vigneron della Franciacorta e dello Champagne.