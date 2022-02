Per “Carmine resistente”, l’iniziativa promossa dall’Anpi di Brescia, sezione Caduti di Piazza Rovetta, sabato 5 marzo è in programma una visita guidata ai “Luoghi delle Donne nella Resistenza Bresciana”, a cura di Maddalena Carnaghi. Appuntamento alle ore 15 in Piazza Rovetta. La prenotazione è obbligatoria via Whatsapp al numero 3333993397 oppure cadutipiazzarovettabs@gmail.com.