I Lindi allo Stupormundi Jazzclub

Sabato 2 aprile 2022 dalle ore 21 lo Stupormundi Jazzclub di via Sant’Orsola 82e, a Brescia presenta il gruppo I Lindi (rock/blues & funky band).

La band si forma nel 2018 da un’idea della cantante bresciana Linda Severino, con lo scopo di proporre un mix di cover blues,funky e rock poco convenzionali, che si staccassero dai “classici” brani solitamente suonati in giro per feste e locali. Con lei il batterista Maurizio Fogazzi, il chitarrista Fabio Leggieri, il chitarrista ritmico Riccardo ‘Rick’ Montini e al basso Roberta Bettoni.

Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni +39 030 24 22 121, info@stupormundijazzclub.com.