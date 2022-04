I Kompro Horo in concerto al MoCa di via Moretto

Giovedì 28 aprile, alle ore 20,45, al MoCa di via Moretto 78 a Brescia è in programma un concerto dei Kompro Horo organizzato da Festa della Musica. Davide Bonetti e Pietro Gozzini duettano con contrabbasso e fisarmonica in un repertorio di brani inediti e non, creando ponti musicali fra l’Italia, l’est Europa e l’oltreoceano. Spazio MoCa Live, ingresso 5 euro.

Per accedere agli eventi è necessario presentare Super Green Pass. Prenotazione obbligatoria www.mocalivemusicaapr28.eventbrite.it.