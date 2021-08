I ghiacciai dell’Adamello, quale futuro avranno? Una conferenza al Musil di Cedegolo

Nell’ambito de la Carovana dei Ghiacciai, la campagna di Legambiente di monitoraggio dello stato di salute dei ghiacciai alpini e di sensibilizzazione sugli ecosistemi montani, attraverso convegni, escursioni in quota, arte e musica, lunedì 23 agosto ore 17-19 è in programma la conferenza “Il futuro dei ghiacciai dell’Adamello” presso il Musil di Cedegolo (Bs).

Intervengono: Valter Maggi, vicepresidente Comitato Glaciologico Italiano; Marco Giardino, segretario Comitato Glaciologico Italiano; Carlo Baroni, coordinatore Alpi Centrali Comitato Glaciologico Italiano; Franco Capitanio, Consigliere centrale Cai; Guido Calvi, direttore Parco Adamello; Amerigo Lendvai, Servizio Glaciologico Lombardo. Modera Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente. Per partecipare è necessario iscriversi qui.