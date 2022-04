I Caldamaria sul palco del Ciro Sound Live di Mompiano

Brescia. Continuano le serate di musica dal vivo presso il ristorante pizzeria Da Ciro, in via Cacciadenno 6 a Mompiano, dove si svolge l’iniziativa Ciro Sound Live, che propone ogni martedì sera un dopo-cena con musica di qualità. Questa volta è il gruppo dei Caldamaria a esibirsi a partire dalle 21,15 di martedì 12 aprile, per un concerto di rock internazionale che si svolge nelle sale interne del ristorante.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 030 2004488.

Caldamaria è una band composta da sei elementi provenienti da altre importanti formazioni locali. Suonano insieme da oltre quindici anni nei più rinomati locali live del nord Italia, spaziando a 360 gradi dal rock al rhythm and blues, al funky. Paola Turchese voce, Federico Bianconi voce e chitarra, Nanni Galliani batteria, Gino Nenna basso, Beppe Ferraresi chitarra, Allo Casesa tastiere.