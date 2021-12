‘Humana passio”, le donne del Romanino a Ospitaletto

(red.) Nell’ambito de “I volti del Romanino, rabbia e fede”, Cieli Vibranti presenta per lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 20,30 presso la Chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore in via Monsignor Giulio Gatti 13 a Ospitaletto lo spettacolo “Humana passio” con Laura Mantovi, attrice e Daniela Savoldi, violoncello.

La Vergine Maria, la Maddalena, la Veronica. Le donne protagoniste degli affreschi di Romanino prendono vita in un reading originale che intreccia arte, letteratura e musica, con le parole di Alda Merini, Giovanni Raboni, Erri De Luca e Anna Achmatova.

Il concerto sarà preceduto da una presentazione storico-artistica della chiesa a cura di Fabio Larovere.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, a tutela della salute di tutti, con un numero limitato di posti a sedere. Ingresso libero con obbligo di Green pass.