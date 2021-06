Hotel Costez, venerdì 18 giugno a Cazzago Dr.Space in consolle

(red.) Il divertimento, in sicurezza, pian piano, riparte. Per questo Hotel Costez, storico bar serale e luogo d’incontro a Cazzago (BS), in Franciacorta, torna a proporre serate fatte di sorrisi, musica, amici. Venerdì 18 giugno 2021 in console c’è Dr.Space, uno dei professionisti del mixer più affermati in provincia e non solo. Il suo sound è capace di far divertire persone con gusti musicali molto diversi tra loro, anche oggi che non è possibile ballare. Alla voce c’è invece Brio. Sabato 19 giugno la musica è ancora quella di Dr.Space, mentre al microfono arriva Mapez, anche lui già molto apprezzato dal pubblico dell’Hotel Costez. Dalle 22 alle 3, ingresso libero, consumazione facoltativa.

Hotel Costez – Cazzago (BS)

via Pertini 2D / via Bonfandina Cazzago San Martino (BS) A4: Rovato

3480978529 Dalle 22 a tarda notte ogni venerdì, sabato e prefestivi. Info:

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, bar, festival in diverse regioni italiane. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.