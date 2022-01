Henry Carpaneto Organ Trio il 7 gennaio allo StranPalato di Brescia

Henry Carpaneto Organ Trio è un vero e proprio omaggio all’Hammond, che dagli anni ’50 in poi è diventato strumento-chiave nel panorama musicale grazie a nomi illustri quali Jimmy Smith, Jack MCDuff, ecc. Il pianista ligure Henry Carpaneto si esibirà con il suo hammond venerdì 7 gennaio, alle ore 21.30, presso lo StranPalato di Brescia. Con Carpaneto due compagni di viaggio: Andy Pitt alla chitarra, talento emergente del blues italiano, e Lele Zamperini alla batteria. Un trio esplosivo che farà divertire e scaldare i cuori a suon di Blues, Swing, Funk e Rock & Roll e tutti i colori della black music Oltreoceano. L’evento si terrà presso il locale StranPalato di via del Risorgimento, 18, Brescia. Per info e prenotazioni: 334 675 6711 – stranpalatobs@gmail.com.

Nominato Best European Blues piano player dalla rivista specializzata “Blues feelings” – Trophées France Blues – Henry Carpaneto è uno dei musicisti più interessanti nel settore. Ha partecipato e si è esibito in molti eventi in tutta Europa e negli Stati Uniti. Moltissime le collaborazioni musicali e discografiche nazionali di Henry Carpaneto: Fabio Treves (“Blues Again”) Paolo Bonfanti (“The Choosen few”, “Exile on backstreets”) Guitar Ray & The Gamblers (“New Sensation”, “Poorman Blues”, “Photograph”), Umberto Porcaro (“Pleasure is my business”) ed internazionali, tra i quali: Otis Grand big Blues band (più di 20 anni di presenze in tutti i festival Europei e medio oriente) Jerry Portnoy (armonicista della Muddy Waters Band e di Eric Clapton) Bryan Lee, Tony “TC” Coleman (BB King band) Sir Waldo Weathers (James Brown Band), Lucky Peterson, (Special Guest on “Pianissimo”) Deitra Farr, Lea Gilmore, Big Pete Pearson (“Choose”), Stef Rosen (“In close embrace” – Trouble never let you down”), Keith Dunn, Sonny Rhodes, Paul Reddick, Tee Dee Young, Sydney Ellis, Joey Gilmore, James Armstrong.