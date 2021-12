Hansel e Gretel per i più piccoli sabato a Rovato

Per Pomeriggi a Teatro, sabato 11 dicembre alle ore 16.30 nella Sala del Foro Boario in Piazza Garibaldi a Rovato, il Teatro Telaio propone Hansel e Gretel.

Hansel e Gretel non si sono presentati alla festa degli amici Cuccioli. Dove sono? Laggiù, nel bel mezzo del bosco, c’è una casetta fatta interamente di dolci…

Spettacolo adatto ai bambini con più di 3 anni. Il biglietto costa 3 euro. Ingresso senza prenotazione, ma obbligo di Super green pass dopo i 12 anni e di mascherina dopo i 6 anni d’età.

dai 3 anni

Biglietto € 3,00

Senza prenotazione