Halloween: le storie di paura “dalla bocca del Forno”

(red.) I vostri nonni non celebravano Halloween, è vero: ma ai bambini, ogni sera, prima di andare a letto, venivano raccontate storie di paura. E non erano storie lontane, avvenute oltreoceano, no: riguardavano fatti e leggende accadute tra le viuzze del loro paese o in quello accanto, in Valtrompia. Spiriti, fantasmi e anime confinate prendevano vita al rintocco delle campane della sera e tornavano fra i vivi per infastidirli, per spaventarli o… per vendicarsi.

Vi piacerebbe entrare nel mondo dei vostri avi per sentire le emozioni che essi hanno vissuto, ascoltando queste stesse leggende?

Il Museo del Forno fusorio di Tavernole spalancherà le sue porte per catapultarvi nel suo mondo passato e la bocca del forno si aprirà, per raccontare storie di paura.

Ve la sentite?! Se la risposta è sì… preparate la vostra maschera di Halloween!