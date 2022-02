Gussago, “Foibe ed esodo. Tra storia e mito” con Eric Gobetti

(red.) La Sezione A.N.P.I. “Angelo Marchina” di Gussago (Brescia), in occasione della Giornata del Ricordo, promuove un incontro pubblico, in programma mercoledì 16 febbraio alle 20,45 presso presso la Sala civica “Camillo Togni” (in piazza Vittorio Veneto), intitolato: “Foibe ed esodo. Tra storia e mito” con lo storico Eric Gobetti, autore del saggio “E allora le foibe?” (ed. Laterza, 2020).

Per partecipare alla serata è consigliata la prenotazione sul sito www.comunedigussago.eventbrite.it. L’accesso alla sala è subordinato all’esibizione del green pass ed all’utilizzo della mascherina.