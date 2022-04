“Guerra o pace. La Russia, l’Europa e lo spazio della politica”, un incontro in Aab

Siamo sull’orlo di una guerra totale? O ci sono ancora spazi per costruire la pace? Roberto Cammarata e Mara Morini, esperti di nazionalismi e che fanno ricerca sulle dinamiche della politica e della geopolitica in relazione ad aspetti culturali e di pensiero che sottostanno a scelte economiche e strategiche, dialogano fra loro e con il pubblico martedì 5 aprile alle ore 18,30 nella sede dell’Aab di vicolo delle Stelle a Brescia, per cercare di orientarsi nella grande incertezza in cui stiamo vivendo in questi giorni.

L’ingresso è libero con green pass rafforzato.