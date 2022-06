Ground Music Festival con il trio Mopoke a Rodengo Saiano

Rodengo Saiano. Per la quinta rassegna musicale Ground Music Festival, in programma dal 12 al 19 giugno in diverse località della provincia, tappa in Franciacorta, venerdì 17 giugno alle 21.30, all’Alberodonte di Rodengo Saiano, spazio al trio Mopoke, ovvero Michele Bonifati (chitarra), Giacomo Papetti (basso elettrico) e Filippo Sala (batteria). A seguire la selezione vinilica curata da Dj Bososki.

Ingresso gratuito senza prenotazione. In caso di pioggia l’evento verrà spostato nella Sala Della Comunità (ex pieve) di Monticelli Brusati. Per info progettobao.com.