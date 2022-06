Brescia. Lunedì 6 giugno alle 20.45, nella sede dell’Associazione “6… in Compagnia” in via Lottieri 3 a Brescia, è in programma un’assemblea pubblica sul tema “Interventi per la mobilità ciclabile in via Lamarmora”, per il ciclo “Incontriamoci”, organizzata da Urban Center Brescia con la partecipazione del Consiglio di Quartiere Lamarmora.