“Giurisprudenza e Giustizia riparativa”, un incontro a Palazzo di Giustizia

Brescia. Giovedì 21 aprile alle 15, al Palazzo della Giustizia in via Lattanzio Gambara 40, si terrà l’incontro “Giurisprudenza e Giustizia riparativa”, quarto appuntamento del ciclo “Giustizia riparativa e comunità. Riprendere la parola e le relazioni”. Relatore sarà Marco Bouchard, ex magistrato e presidente onorario della Rete Dafne Italia (rete nazionale per l’assistenza alle vittime di reato), e coordineranno l’incontro il magistrato Davide Scaffidi e l’avv. Silvia Guarneri.

Per partecipare in presenza, con diritto ai crediti formativi per avvocati e attestato di partecipazione per gli insegnanti e gli studenti, occorre prenotare rivolgendosi a Casa della Memoria tel. 030.2978253 – mail: casamemoria@libero.it.

L’ingresso è consentito secondo le vigenti misure anti-covid (possesso Greenpass secondo normativa – mascherina FFP2).

L’incontro sarà trasmesso anche online sui canali del Ctb:

• YouTube – https://www.youtube.com/c/CTBCentroTeatraleBresciano

• Pagina Facebook – https://www.facebook.com/CTBCentroTeatraleBresciano

• Sito internet – https://www.centroteatralebresciano.it

Successivi incontri già prenotabili:

Giovedì 5 maggio – Museo Diocesano: “Bibbia e Giustizia Riparativa”, Padre Guido Bertagna.

Giovedì 19 maggio – Università Statale “Il contesto scolastico e la Giustizia Riparativa” Marzia Tosi, criminologa; Marta Martotti, Dir. Scolastica;

Giovedì 9 giugno – P. Martinego delle Palle: “Comunità locali e Giustizia Riparativa” Emilio del Bono – Sindaco di Brescia, Francesca Lucrezi – Direttrice Carcere, Carlo Alberto Romano-criminologo, e un rappresentante delle OO.SS.

Giovedì 23 giugno – Salone Vanvitelliano: “Riflessioni conclusive”.