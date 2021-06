Giovedì sera in castello Sirio e Dulco in concerto

(red.) L’associazione Festa della Musica Brescia nell’ambito della programmazione di “We Love Castello” presenta giovedi 17 giugno 2021 dalle ore 21,00 presso il Castello di Brescia, Bs.Bg – Connessioni Capitali, terzo appuntamento di una serie di 16 eventi.

Con “Bs.Bg Connessioni Capitali”, ogni giovedì salgono sul palco in Castello una realtà musicale bresciana e una bergamasca. Questo giovedì Sirio (pseudonimo del cantautore bresciano Antonio Gilioli, foto sotto) e Dulco (voce, chitarra e paroliere del trio post punk bergamasco MOOSTROO, foto sopra) in concerto.

L’ingresso è libero. Prenota il tuo posto con WhatsApp al 3517718593

Questa connessione in ambito musicale fra Brescia e Bergamo vuole essere un primo significativo segnale in vista del 2023 quando le due città saranno insieme capitale della cultura italiana.