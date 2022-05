Giornata mondiale dell’Apicoltura: a Bornato Green Island/Alveari Urbani

Bornato. In occasione della Giornata Mondiale dell’Apicoltura (20 maggio) e Giornata Mondiale della Biodiversità (22 maggio), Green Island/Alveari Urbani, da anni attiva sulle ecologie urbane, organizza una serie di appuntamenti dedicati all’importanza fondamentale delle api per la biodiversità del pianeta e per il nostro benessere.

Si inizia venerdì 20 maggio alle 16, nell’ambito di Franciacorta in Fiore, che si svolge nell’antico Borgo di Bornato (Brescia). Sarà presentata la pubblicazione ‘Le Api, l’Arte, la Città’ (Corponove editrice). Il libro, unico nel suo genere, si apre con una breve storia dell’apicoltura (dalla preistoria ai giorni nostri) e un percorso sulle varie forme di arnie. Attraversa poi esempi virtuosi di apicoltura urbana nel mondo, in città quali Parigi, Londra, Berlino, NYC. Si sofferma sulle esperienze di Alveari Urbani a Milano e sul rapporto api/arte, con approfondimenti in discipline quali architettura, design, scultura.

Si prosegue con eventi presso i due apiari di alveari urbani nei giardini pubblici di Milano sabato 21 maggio alle 15, presso Giardino San Faustino (Zona Ortica Milano) e domenica 22 maggio alle 16, presso Parco di Cascina Merlata Milano, con una serie di incontri dedicati alla formazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con workshop aperti a bambini, famiglie, studenti.

L’obiettivo è sperimentare nuove pratiche e momenti di riflessione utili a comprendere la complessità dei fenomeni di trasformazione territoriale, in particolare sulle ecologie urbane e l’apicoltura in città. Incontri fondamentali per conoscere la meravigliosa vita delle api e la loro importanza per il pianeta.