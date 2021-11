Giornata internazionale della violenza sulle donne: le iniziative di Brescia

(red.) GiORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, le iniziative in programma a Brescia in programma il 25 novembre.

Ore 8.15: intervento dell’Assessora alle Pari Opportunità del Co- mune di Brescia Roberta Morelli e della Presidente della Com- missione Pari Opportunità Ippolita Sforza al liceo De Andrè Dalle 9.00 in poi: sosta alle Panchine Rosse situate in prossimità delle Scuole : De Filippo – Violante – Verrocchio e stazione metro Cimabue.

Istituto Comprensivo Est1: “Perché l’amore non lascia lividi” mostra scuola primaria Santa Maria Bambina, via del Verrocchio

Dalle 10.00 alle 17.00: #virginiapertutte, corso Zanardelli – fron- te Teatro Grande

Ore 12.00: inaugurazione Panchina Rossa al Castello di Brescia –Associazione LiberiƐSoggetti

Dalle 14.00 alle 18.00: “Dire NO alla violenza di genere”, conve- gno promosso da ATS Brescia presso Sala Venturini, Viale Duca degli Abruzzi, 15

Dalle 14.00 alle 18.00: “Nessuno può toglierti il sorriso”, convegno promosso da ASST Spedali Civili, Centro Pastorale Paolo VI, via G. Calini, 30

Ore 15.00: Conferenza stampa di presentazione dei Centri Antiviolenza (Casa delle Donne, Butterfly, Cerchio della Luna) e del Cerchio degli Uomini, Palazzo Loggia

Ore 18.00: Flashmob al maschile in Piazza Loggia contro la violenza sulle donne

Ore 20.30: “Non volevo essere femminista”, spettacolo teatrale teatro S. Afra – Assessorato Pari Opportunità