Giornata contro la violenza sulle donne, Patrizia Benedetta Fratus in corso Zanardelli

(red.) In occasione della ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’, che si celebra ogni anno il 25 novembre, Patrizia Benedetta Fratus è a Brescia per la realizzazione di una grande installazione, in scala ambientale, formata dalla ricamatura o trascrizione in colore rosso su tessuti bianchi del saggio “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf, scrittrice, saggista e attivista britannica (Londra, 1882 – Rodmell, 1941), nelle diverse lingue del mondo, dialetti compresi.

Come è noto, “Una stanza tutta per sé” è un saggio che ripercorre la vicenda umana e letteraria di Virginia Woolf, che rivendica, per il genere femminile, il diritto e la possibilità di far parte del mondo culturale, che all’epoca era di esclusivo appannaggio maschile. Partendo da questa centrale volontà, il saggio prova a scardinare e decostruire lo stesso linguaggio maschile e patriarcale sia in ambito letterario che, più ampiamente, sociale e politico, liberando la donna da secoli di silenzio e sudditanza.

Questi temi, al centro dell’intera ricerca di Patrizia Benedetta Fratus, caratterizzano anche il progetto ‘VirginiaPerTutte’: l’intento è, infatti, quello di rendere evidente la mancanza di traduzioni di questo testo in moltissime lingue. In particolare quelle in cui la cultura patriarcale e l’assoggettamento della donna a usi e consuetudini che la opprimono sono particolarmente marcati. Allo stesso tempo l’opera vuole dimostrare come l’antica pratica della ‘tessitura’ sia un elemento cruciale per la ‘tessitura’ di una rete sociale, forte e consapevole, di donne di tutte le geografie e culture.

L’appuntamento, inserito nella programmazione del Comune di Brescia in occasione del 25 novembre, è, dunque, per giovedì 25 novembre (dalle 10 alle 17) in corso Zanardelli.