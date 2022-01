“Gino Bartali, un eroe silenzioso” a Rezzato con Federica Molteni

Per la rassegna Pressione bassa, organizzata da Teatro Laboratorio con il patrocinio della Fondazione Provincia di Brescia Eventi per il giorno della Memoria, mercoledì 2 febbraio alle ore 21 al Teatro Lolek di Rezzato va in scena Gino Bartali, un eroe silenzioso con Federica Molteni per la regia di Carmen Pellegrinelli. L’ingresso è libero.

Lo spettacolo racconta la storia del mitico ciclista, che diventò staffetta della rete clandestina: il racconto della vita di un campione, ma soprattutto di un uomo che scelse da che parte stare.