Lezioni di filosofia: Gian Luigi Paltrinieri parla del concetto di “Libertà”

Lunedì 28 febbraio alle ore 18 è in programma, in modalità remota, la seconda Lezione di filosofia organizzata dalla Cooperativa cattolico-democratica di cultura. Il prof. Gian Luigi Paltrinieri (ordinario di filosofia teoretica nell’Università di Venezia) indagherà il concetto di “Libertà”. Per iscriversi e ricevere il link scrivere a info@ccdc.it.

Dopo la presentazione (della durata di circa 30 minuti) svolta dal relatore, studenti e studentesse dei licei di Brescia e provincia gli rivolgeranno alcune domande.

Gian Luigi Paltrinieri è professore ordinario di filosofia teoretica presso l’Università Cà Foscari di Venezia ed è membro della Direzione nazionale della Rivista «Filosofia e Teologia».