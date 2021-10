Giacomo Poretti a Breno con “Chiedimi se sono di turno”

(red.) Dopo il Teatro Odeon di Lumezzane Giacomo Poretti porta il suo Chiedimi se sono di turno a Breno, al Cinema Teatro Giardino (viale 28 Aprile) giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, con inizio spettacolo alle 20.30, nell’ambito della Stagione del Teatro delle Ali. Il beniamino del pubblico, fondatore con Aldo e Giovanni del trio comico più famoso d’Italia, dopo il successo di Fare un’anima continua il suo viaggio teatrale come autore e interprete di un nuovo monologo che attinge all’esperienza personale per un giro a tratti surreale ma molto veritiero tra le corsie d’ospedale, luogo che ben conosce per avere esercitato a lungo la professione d’infermiere prima di arrivare alla fama nel mondo dello spettacolo. E rende omaggio, con la grazia e l’ironia che lo contraddistinguono, agli operatori dell’ambito sanitario.

Pochi i posti disponibili.

Biglietti: intero 28 euro, ridotto semplice 24 euro, ridotto dedicato al Personale dell’Ospedale di Esine per la replica di venerdì 29 ottobre a 16 euro. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket o presso la biglietteria del Teatro delle Ali in Via Maria SS. di Guadalupe 5 a Breno, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30. Le riduzioni verranno applicate esclusivamente per l’acquisto in biglietteria. Non si accettano prenotazioni telefoniche.

Info: www.teatrodelleali.com; info.delleali@gmail.com