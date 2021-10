“Genitori si cresce”, un ciclo di incontri montessoriani

(red.) Fondazione Intro, ente gestore del Sassolino, scuola dell’infanzia paritaria Montessori di Soprazocco di Gavardo, propone ai genitori cinque incontri gratuiti in presenza e on line (dalle ore 20,45), in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Nordest. Cinque ospiti per affrontare insieme le sfide di questo tempo difficile, cercando attorno a noi le risorse per continuare a crescere in serenità.

La quarta edizione di Genitori si Cresce torna anche in presenza, nelle Biblioteche del territorio Garda-Valsabbia, ma continuerà anche a sfruttare le opportunità dell’on line. Gli incontri sono gratuiti, ma i partecipanti possono effettuare una donazione libera. Il ricavato sarà utilizzato per coprire i costi di questa iniziativa.

Per il programma degli incontri e per iscriversi, è possibile consultare questa pagina web.

Il percorso, curato da Annalisa Schirato, offre la possibilità di lasciarsi ispirare dallo stile educativo e relazionale del Sassolino, scuola dell’infanzia paritaria Montessori di Gavardo (Brescia), ed è frutto di un’esperienza decennale nell’accompagnamento alla crescita dei bambini e delle loro famiglie.

Si inizia lunedì 8 novembre alle ore 20,45 Biblioteca di Sabbio Chiese: Il potere magico degli alberi. Come vivere il bosco con i bambini. Jennifer Bonera: guida ambientale escursionista Aigae, esperta del rapporto tra biofilia e bambini, specializzata presso “Accademia Genitore Albero”. Bea Kalman: Naturopata, specializzata presso “Accademia Genitore Albero”.