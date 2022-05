Gavardo, tutti al museo per giocare all’antica Roma

Gavardo. Ritornano gli appuntamenti domenicali del Museo Archeologico della Valle Sabbia riservati ai più piccini. Domenica 15 maggio, nella sede di piazza San Bernardino a Gavardo si potrà fare un divertente viaggio a ritroso nel passato in occasione dell’evento “Giocare nell’antica Roma”.

Dopo un percorso didattico alla scoperta della vita quotidiana nell’antica Roma, i visitatori parteciperanno ad un laboratorio creativo sui giochi praticati dagli antichi romani a partire dalle varie fonti storiche e materiali ritrovate.

Sono previsti due turni, rispettivamente dalle ore 15 ed alle 16:30.

L’iniziativa, curata dal servizio didattico del MAVS in collaborazione con le operatrici de La Melagrana, con un costo di partecipazione di 2 euro a persona, è riservata ai bimbi dai 5 agli 11 anni, accompagnati.

La prenotazione, obbligatoria, potrà effettuarsi telefonando al numero 0365.371474 (entro venerdì, dalle 9,30 alle 12,30), inviando una mail a info@museoarcheologicogavardo.it, oppure tramite il link al form presente sul sito web del MAVS.

Per l’accesso in museo si raccomanda l’utilizzo della mascherina come da ordinanza ministeriale.