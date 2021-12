Gardone Valtrompia: l’arte armiera dallo scudo di Achille al cesello

(red.) Il Museo delle armi e della Tradizione armiera di Gardone Val Trompia (Brescia) e l’Assessorato alla Cultura del Comune, nell’ambito delle iniziative legate alla mostra “Ars Aemula Naturae. L’arte incisoria a Gardone Val Trompia”, organizzano mercoledì 15 dicembre alle 20,30 la conferenza dal titolo “Dallo scudo di Achille allo splendido cesello: l’arte per le armi”.

Relatore sarà Giuseppe Fusari, storico dell’arte bresciano, autore di diverse monografie e saggi, professore di storia dell’arte presso l’Università Cattolica di Brescia.

La decorazione incisa su differenti superfici e supporti non ha mai assunto solo ed esclusivamente finalità decorative, ma ha sempre in qualche modo raccontato storie, rappresentato idee ed espressioni culturali.

Il concetto chiave della conferenza sarà quindi la narrazione attraverso l’incisione, partendo da un passato mitico, lo scudo di Achille per l’appunto, continuando lungo le linee della storia dell’arte.

L’evento si terrà presso l’Auditorium San Filippo, in via Don Zanetti a Gardone Val Trompia; l’accesso è libero secondo la normativa Covid vigente.

La mostra “Ars Aemula Naturae. L’arte incisoria a Gardone Val Trompia” sarà aperta e visitabile fino all’8 gennaio presso il Museo delle armi e della tradizione armiera in via XX Settembre 31 con i seguenti orari: martedì e mercoledì 14,30-18,30; giovedì e venerdì 9-12 e 14,30-18,30; sabato 9-12:00, accesso libero secondo normativa covid vigente. Per informazioni museo@comune.gardonevaltrompia.bs.it , tel. 030 5782392.