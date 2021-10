Gardone Riviera, Beethoven e Brahms con Il Trio Eridanòs

(red.) Sabato 9 ottobre alle 17 a Palazzo Wimmer (ex Casinò) a Gardone Riviera (in Corso Giuseppe Zanardelli 166, Brescia) è in programma il terzultimocconcerto del Festival Suoni e Sapori del Garda.

Protagonista del concerto sarà Il Trio Eridanòs (Serafino Tedesi – violino, Giuseppe Merli – pianoforte e Marco Righi – violoncello) che ci proporrà Musiche di Beethoven e Brahms.

I componenti del Trio si sono diplomati nei conservatori di Piacenza e Parma; in seguito hanno svolto singolarmente un’intensa attività concertistica e sono vincitori di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali.Dopo anni di carriera hanno deciso di unirsi in questa formazione considerata una delle più affascinanti e complete per sonorità, con un vastissimo repertorio.

In questo concerto i musicisti propongono due trii nella stessa tonalità, due trii in do minore, dove sarà facilmente comprensibile la diversa visione e interpretazione di questa tonalità da parte dei due compositori, L.V. Beethoven e J. Brahms, due dei più importanti autori del classicismo e del romanticismo, che hanno saputo sfruttare e valorizzare come pochi le particolarità e le sonorità di questi strumenti.

Ingresso gratuito con Green Pass e prenotazione obbligatoria a: tel. 0365 290411 – mail: info@lagodigarda.it