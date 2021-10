Gardone, il fascino d’autunno del Vittoriale

(red.) Non serve essere turisti o venire da lontano per regalarsi una visita guidata alle meraviglie della provincia di Brescia.

Perché allora non regalarsi una visita guidata a quei luoghi che frequentiamo abitualmente magari all’ora dell’aperitivo o per la passeggiata della domenica pomeriggio per guardarli con gli occhi del viaggiatore di scoperta che esplora luoghi sconosciuti?

Domenica 10 ottobre alle 14 protagonista della visita guidata promossa da Oltre il Tondino, sarà il Lago di Garda.

A parlare il “libro di pietra” , ovvero il Parco del Vittoriale degli Italiani che nel 2021 celebra i 100 anni dall’inizio della sua costruzione.

Amato, odiato, non importa. Perché un viaggio nel mondo di Gabriele D’Annunzio ha il sapore dell’incredibile. La nave Puglia incastonata nel colle, il MAS della Beffa di Buccari, il “perfettissimo teatro” appena terminato e inaugurato. Un luogo che deve essere visitato almeno una volta, o forse anche due.

La visita guidata al solo parco sarà realizzata seguendo le disposizioni vigenti, è necessario essere in possesso del green pass.

Le visite guidate prevedono un contributo per la partecipazione e l’acquisto del biglietto d’ingresso. La prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it